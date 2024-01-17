"Зеленський набив татуювання з текстом "Бога немає": МЗС РФ вигадало абсурдний фейк (фото)

Спостерігаємо за руками і спростовуємо чергові фейки росіян.

Президент України Володимир Зеленський "набив татуювання з написом "Бога немає" на зап'ясті", заявили у Міністерстві закордонних справ Росії. Подібну інформацію росіяни поширили, зокрема, в соцмережі Х (колишній Twitter).

Довести, що російське міністерство поширює чергову брехню можна, переглянувши нові (і старі також) фото і відео Зеленського.

Як зазначає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, татуювання належить військовослужбовцю ЗСУ, який стоїть поруч з Зеленським.

Особливо це помітно у кадрі, де президент стоїть напроти військового та фотографує його разом з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Фейк від МЗС РФ

Напередодні росЗМІ поширили відео, де видно, як в Україні невідомий чоловік вистрілив у працівника ТЦК. І сталося це начебто під час вручення повістки. Проте це відео – черговий російський фейк.

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