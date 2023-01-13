Зеленський натякнув на нові рішення щодо зброї на найближчій зустрічі у форматі “Рамштайн”

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки дипломатичного марафону цього тижня, внаслідок якого вдалося переконати західних партнерів в необхідності посилити оборонну співпрацю.

Про це він говорив у своєму традиційному вечірньому зверненні у п’ятницю, 13 січня.

Зокрема, у цьому контексті він згадав про сьогоднішні переговори із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою та прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою.

“Загалом завдяки переговорам цього тижня нам вдалося суттєво посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України. Максимально працюємо для того, щоб це було відображено в рішеннях чергової зустрічі в форматі “Рамштайн”, зустрічі міністрів оборони, яка відбудеться в другій половині січня”, - зауважив український лідер.

За словами Зеленського, Україна також готується до участі в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

“Цьогоріч традиційна економічна тематика форуму, очевидно, буде поступатися безпековим питанням. Для нас важливо, щоб на кожне питання світу щодо безпеки була ефективна і чітка українська відповідь. Так і буде”, - запевнив президент.

Також Володимир Зеленський повідомив про свою участь урочистому засіданні литовського Сейму, яке сьогодні, 13 січня, було приурочене до Дня захисників свободи, коли у Литві згадують річницю січневих подій 1991 року, коли литовці захистили свою незалежність від намагань Москви зберегти контроль над країною.

“Сьогодні було дуже символічне засідання, дуже емоційне. Я подякував нашим литовським братам за всі їхні дії на підтримку України і нашої боротьби за свободу, і за всі їхні слова про героїзм наших людей, які звучали і звучатимуть у Литві”, - наголосив український лідер.

Нагадаємо, останні заяви Заходу про постачання Україні зброї й техніки свідчать, що він посунув червоні лінії у питанні військової допомоги, проте певні "збройні табу" залишаються.

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