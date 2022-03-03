Зеленський назвав наступні європейські країни, до яких Путін може вторгнутися після України

Зеленський впевнений, що Європа втратила той важливий час, коли війну можна було зупинити.
Якщо зараз не зупинити війну в Україні, то президент Росії Володимир Путін піде далі на наступні країни Європи.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками світових ЗМІ 3 березня в Офісі президента.
За словами Зеленського, наступними цілями очільника Кремля можуть стати Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща, і так до Берлінської стіни.
"І потім, коли виключать Україну, це та сама енергетична зброя, щоб тиснути на Україну знову. Вести потужну ескалаційну риторику, яка наразі відбувається: скласти зброю, армія повинна стати на коліна, підняти руки, визнати все... Це початок, що буде далі. Якщо Україна не зупинить все це, якщо світ не об'єднається навколо рішучості України - я хочу подякувати країнам, які передають зброю, дійсно, ми вдячні", - сказав Зеленський.
Він впевнений, що Європа втратила той важливий час, коли війну можна було зупинити та уникнути тисяч смертей.
"Я вважаю це запізно, бо ми втратили цей термін, коли ми це просили, говорили. Цей термін коштує тисячі життів українців, отака вона ціна, і це абсолютна правда. Після України, якщо нас не станеться, буде Латвія. Запам'ятайте нашу зустріч: Латвія, Литва, Естонія, Молдова. Далі буде Грузія, далі буде Польща, і так вони будуть йти до Берлінської стіни", - зауважив український лідер.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин ‒ 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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