Зеленський назвав наступні європейські країни, до яких Путін може вторгнутися після України

Зеленський назвав наступні європейські країни, до яких Путін може вторгнутися після України

Зеленський впевнений, що Європа втратила той важливий час, коли війну можна було зупинити.

Якщо зараз не зупинити війну в Україні, то президент Росії Володимир Путін піде далі на наступні країни Європи.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками світових ЗМІ 3 березня в Офісі президента.

За словами Зеленського, наступними цілями очільника Кремля можуть стати Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща, і так до Берлінської стіни.

"І потім, коли виключать Україну, це та сама енергетична зброя, щоб тиснути на Україну знову. Вести потужну ескалаційну риторику, яка наразі відбувається: скласти зброю, армія повинна стати на коліна, підняти руки, визнати все... Це початок, що буде далі. Якщо Україна не зупинить все це, якщо світ не об'єднається навколо рішучості України - я хочу подякувати країнам, які передають зброю, дійсно, ми вдячні", - сказав Зеленський.

Він впевнений, що Європа втратила той важливий час, коли війну можна було зупинити та уникнути тисяч смертей.

"Я вважаю це запізно, бо ми втратили цей термін, коли ми це просили, говорили. Цей термін коштує тисячі життів українців, отака вона ціна, і це абсолютна правда. Після України, якщо нас не станеться, буде Латвія. Запам'ятайте нашу зустріч: Латвія, Литва, Естонія, Молдова. Далі буде Грузія, далі буде Польща, і так вони будуть йти до Берлінської стіни", - зауважив український лідер.