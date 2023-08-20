Зеленський назвав територію, яку готовий “обміняти” на членство в НАТО

Український лідер відреагував жартом на можливість відмовитися від частини України заради вступу до Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Данії, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого обміну території на членство в НАТО, жартома запропонував для цієї мети російський Бєлгород.

Про це йшлося на його спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

“Обмін території? Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО”, - пожартував Зеленський.

Як повідомлялося, раніше очільник канцелярії генсека НАТО Єнса Столтенберга припустив, що Україна може вступити до Альянсу в обмін на частину своїх територій, якими вона могла би поступитися Росії.

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Пізніше він визнав що ця заява, яка була частиною ширшої дискусії щодо можливих сценаріїв майбутнього в Україні, була помилкою.

Українське МЗС висловило свою позицію щодо цього. Відомство засудило такі розмови та заявило, що такі заяви є абсолютно неприйнятними.

Секретар РНБО Олексій Данілов жорстко відповів на таку пропозицію. За його словами - це вкид, який зроблено, щоб помацати нерви українців.

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