Зеленський обговорить з Шольцем терміни отримання Marder та Patriot з Німеччини

Переговори українського лідера з канцлером ФРН відбудуться 6 січня.
Президент України Володимио Зеленський висловив вдячність президенту США Джо Байдену і канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за ухвалене сьогодні рішення посилити оборону України.
У своєму традиційному вечірньому зверненні у четвер, 5 січня, український лідер наголосив, що це "дуже вагоме рішення".
“Матимемо ще одну батарею Patriot і потужну бронетехніку – це дійсно велика перемога для нашої держави. Усі деталі і терміни будуть завтра – після моєї розмови з паном канцлером”, повідомив Зеленський.
Український президент підкреслив, що з усіма лідерами обговорює обов’язково дві речі: більше оборонної підтримки для нашої держави, тобто більше зброї для нашої армії, та більше захисту всім українцям – захист на землі, в небі і на морі.
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