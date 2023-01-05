Зеленський обговорить з Шольцем терміни отримання Marder та Patriot з Німеччини

Президент України Володимио Зеленський висловив вдячність президенту США Джо Байдену і канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за ухвалене сьогодні рішення посилити оборону України.

У своєму традиційному вечірньому зверненні у четвер, 5 січня, український лідер наголосив, що це "дуже вагоме рішення".

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“Матимемо ще одну батарею Patriot і потужну бронетехніку – це дійсно велика перемога для нашої держави. Усі деталі і терміни будуть завтра – після моєї розмови з паном канцлером”, повідомив Зеленський.

Український президент підкреслив, що з усіма лідерами обговорює обов’язково дві речі: більше оборонної підтримки для нашої держави, тобто більше зброї для нашої армії, та більше захисту всім українцям – захист на землі, в небі і на морі.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що його країна приєднається до Сполучених Штатів у постачанні Україні додаткової батареї ППО Patriot. Окрім того, США також мають намір поставити Україні БМП "Бредлі", а Німеччина — БМП "Мардер".

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