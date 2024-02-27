Зеленський обговорив пункти Формули миру зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії

Важливою темою зустрічі стали конкретні можливості двосторонньої співпраці України та Саудівської Аравії в економічній і технологічній сферах.

Президент України Володимир Зеленський змістовно обговорив з Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом Формулу миру під час візиту до Саудівської Аравії.

Про це глава України повідомив 27 лютого.

"Обговорили пункти Формули миру та прогрес, який може бути досягнутий у їхній реалізації. Лідерство Саудівської Аравії може допомогти знайти справедливі рішення. Ми цінуємо прагнення принца допомогти відновити справжній мир і вдячні за поради та підтримку", - написав він.

Також Зеленський розповів принцу про зусилля та діалог з партнерами щодо підготовки Глобального саміту миру у Швейцарії на рівні лідерів. Вони обговорили зміст саміту та кроки, які можуть бути зроблені заради реального відновлення безпеки для України, всієї Європи та глобальної спільноти народів.

"Наші команди працюватимуть за відповідними напрямами, які були обговорені сьогодні", - додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 лютого, прибув з робочим візитом до Саудівської Аравії. Там Зеленський планує обговорити повернення полонених і депортованих українців.

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