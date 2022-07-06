Зеленський обговорив з президентами Парагваю та Мозамбіку продовольчу кризу, спричинену РФ

Зеленський зазначив, що вперше в історії українсько-парагвайських відносин відбулася розмова з президентом Парагваю. За результатами перемовин Зеленський наголосив, що Україна і надалі посилювати звʼязки в Латинській Америці.

Про це президент України розплвів у традиційному відеозверненні 6 липня.

"Також сьогодні говорив з президентом Мозамбіку – привітав з обранням його держави до Ради Безпеки ООН, і вважаю, що Африка має отримати більше представництва на міжнародних майданчиках і при вирішенні глобальних питань. Саме африканським країнам зараз чи не найбільше загрожує продовольча криза, яку спровокувала Росія, і маємо зробити все, щоб змусити державу-терориста розблокувати український аграрний експорт", - зауважив очільник України.

Також Зеленський розповів про зустріч з прем'єр-міністром Ірландії, який 6 липня перебував з робочим візитом у Києві. Глава держави наголосив, що Ірландія - це одна з небагатьох країн, яка суттєво допомагає Україні.

"Відбувся візит до Києва премʼєр-міністра Ірландії – держави, яка нам суттєво допомагає. Ірландія навіть допомагала нам переконувати представників держав-скептиків у Євросоюзі, що Україна заслуговує на кандидатство і подальше членство в ЄС. Окрім цього, памʼятаємо, що Сенат Ірландії визнав злочини російських окупантів геноцидом українського народу. І цей крок, а також підтримка Ірландією юридичних зусиль для покарання російських воєнних злочинців – це все дуже важливо. Разом з роботою українських правоохоронців допомога партнерів – це саме ті цеглинки, з яких і буде побудовано відновлення справедливості для України", - підсумував український президент.

Зауважимо, у середу, 6 липня, до України прибув прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін. Він мав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Це перший візит ірландського прем'єра до України за час відносин двох держав.

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