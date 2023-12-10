Зеленський переговорив з Урсулою фон дер Ляєн: про що йшлося

Очільники скоординували позиції перед засіданням Європейської ради.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що говорив телефоном з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо рішення про виділення 50 мільярдів євро та початку перемовин про вступ України до ЄС.
Про це йшлося у повідомленні Зеленського ввечері 10 грудня.
"Підтримую постійний контакт із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У телефонній розмові скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради. (...) Розраховуємо на позитивне рішення щодо виділення €50 млрд та початку переговорів про вступ України до ЄС", - заявив Зеленський.
Він також нагадав, що Європа має рішуче захищати свої цінності та єдність і подякував за високу оцінку роботи з виконання всіх рекомендацій Єврокомісії.
"Знаю, що ми можемо розраховувати на підтримку з боку пані Президента в цьому", - додав президент.
Раніше стало відомо, що Єврокомісія надасть Україні 50 млн євро для ремонту та оновлення інфраструктури портів, які зазнали руйнувань через атаки армії РФ.
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