Зеленський підписав указ про запровадження спеціальної відзнаки містам-партнерам, які допомогли Україні найбільше

Зеленський підписав указ про запровадження спеціальної відзнаки містам-партнерам, які допомогли Україні найбільше

Президент України підписав указ про запровадження нової відзнаки для вдячності містам партнерських держав, які найбільше допомогли під час війни.

Глава держави відзначив, що першу відзнаку "Місто-ратівник" отримало польське місто Жешув.

Про це український президент повідомив у традиційному відеозверненні у неділю, 22 травня.

"Підписав указа про запровадження нової відзнаки України для вдячності тим містам партнерських держав, які найбільше допомогли. І першим таким містом став Жешув - місто-ратівник. Цілком справедливо", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 22 травня перебував із робочим візитом в Україні і особисто виступив у Верховній Раді. Зокрема, виступаючи з трибуни парламенту, Дуда заявив, що Росія повинна виплатити Україні контрибуції через війну. Також президент Польщі пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу.

Українсько-польські відносини нарешті – на абсолютно чистій і щирій основі: звернення Зеленського за 22 травня

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