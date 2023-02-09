Зеленський подарував королю Бельгії уламок російського літака: фото

Українські пілоти написали на рештках збитого штурмовика слова “Разом ми переможемо”.
У четвер, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський побував на аудієнції в короля Бельгії Філіпа І. Зустріч завершилася незвичайним подарунком від українського лідера.
Про це повідомила пресслужба бельгійського королівського палацу, опублікувавши фото цієї зустрічі.
У повідомленні йдеться, що український президент передав бельгійському монарху уламок російського літака Су-25, який був збитий під час агресії РФ в Україні.
“Українські пілоти написали на ньому слова "Разом ми переможемо", - зазначили в королівському палаці.
На аудієнції президента Зеленського супроводжував прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський під час виступу подарував спікеру парламенту Британії Ліндсею Гойлу шолом одного з найкращих українських пілотів, закликаючи союзників надати сучасні винищувачі та створити "коаліцію літаків".
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