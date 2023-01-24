Зеленський подякував Макрону за "проривне рішення" щодо військової допомоги Україні: на що чекати від Франції

Президент України підняв тему і майбутніх Олімпійських ігор у Парижі.

Глава держави Володимир Зеленський мав розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої подякував йому за "проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України".

Про це повідомив президент України.

Зеленський також зазначив, що Україні слід очікувати від Франції передові системи ППО.

Під час бесіди із Макроном він підняв тему і майбутніх Олімпійських ігор у Парижі.

"Обговорили й дипломатичні кроки для завершення війни. Окремо наголосив, що спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі"", - додав Зеленський.

Додамо, що раніше Макрон назвав три умови для постачання Україні танків Leclerc.

Нагадаємо, Париж обіцяє допомогти столиці України колісними танками AMX-10 RC та бронемашинами Bastion.

А у ФРН мають адаптувати постачання до потреб на полі бою" в Україні.

Читайте також: