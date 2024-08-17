Зеленський поговорив з Трампом по телефону: республіканець розкрив деталі розмови

Трамп, зокрема, сказав Зеленському дві речі.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з претендентом в кандидати США Дональдом Трампом. Політики обговорили ситуацію в Україні та важливість врегулювання конфлікту з Росією.

Про деталі розмови розповів член Республіканської партії Борис Пінкус розповів 24 Каналу.

За його словами, розмова видалася успішною. Трамп, зокрема, сказав Зеленському дві речі.

Перше - теза про те, що у разі, якщо Трамп стане президентом,начебто пожертвує територіями України для досягнення миру із Росією є неправдою.

Друге – під час домовленостей із країною-агресоркою Республіканська партія буде зобов'язана віддати належне українцям, які пожертвували своїм життям у боротьбі за незалежність - теж неправдива теза.

"Це має стати основою угоди. Я повернусь до мирного плану Майка Помпео. Це чудовий та реалістичний план", – сказав член Республіканської партії.

Він додав, щоПомпео є радником Дональда Трампа й у разі його перемоги на президентських виборах, буде активно займатись втіленням плану, який стосується війни Росії проти України.

Додамо, тим часом кандидатка у президенти США Камала Гарріс вирвалася вперед в передвиборчих опитуваннях.

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