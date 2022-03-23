Зеленський попросив Байдена не запроваджувати санкції проти Абрамовича – The Wall Street Journal

Російський олігарх, який потрапив під санкції, намагається бути посередником між президентами України та РФ.

Президент України Володимир Зеленський попросив очільника США Джо Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича, щоб сприяти мирним переговорам, пише The Wall Street Journal.

На початку березня чиновники Міністерства фінансів США розробили низку санкцій, щоб покарати Романа Абрамовича, відомого російського олігарха, після нападу Росії на Україну. Про це кажуть свідки, на яких посилається видання.

Коли настав час оголосити про ці санкції, розроблені разом з обмеженнями з боку Великої Британії та Європейського Союзу, Рада національної безпеки Білого дому попросила Міністерство фінансів відкласти їх.

«Причина: президент України Володимир Зеленський під час нещодавньої телефонної розмови порадив президенту Байдену почекати з санкціями проти олігарха, який може виявитися важливим як посередник з Росією у допомозі з мирними переговорами, за словами людей, які знають про дзвінок», - повідомляє WSJ.

Байден консультувався з президентом України щодо низки санкцій, включаючи заплановані санкції проти Абрамовича.

«Ми не збираємося переказувати розмову між Джо Байденом і Володимиром Зеленським», – сказала Емілі Хорн, речниця Ради національної безпеки Білого дому.

Щодо Міністерства фінансів, то там не відповіли на запит про коментар.

«Для переговорів і в інтересах їхнього успіху не корисно коментувати процес чи участь пана Абрамовича. Як зазначалося раніше, на підставі запитів, у тому числі від єврейських організацій України, він зробить все можливе, щоб підтримати зусилля, спрямовані на якнайшвидше відновлення миру», – йдеться у заяві речника Абрамовича.

Нагадаємо, один з найбагатших людей Росії та власник британського футбольного клубу "Челсі" має багато дорогої нерухомості по всьому світу.

Російський мільярдер Роман Абрамович та члени його родини володіють понад 70 об'єктами нерухомості, комерційними будинками та земельними ділянками у Великій Британії.

Про це пише Daily Mail. Видання посилається на звіт Проєкту з висвітлення організованої злочинності та корупції (Organized Crime and Corruption Reporting Project), який працює спільно з різними медіаорганізаціями.

Кількість об'єктів нерухомості Абрамовича виявилася більшою, ніж вважалося раніше.