Російські спортсмени на Олімпіаді можуть брати участь під білим прапором - проте різниці в цьому немає.

Російські спортсмени не повинні брати участь в Олімпійських іграх, які пройдуть у Франції. І не важливо, з яким вони там можуть бути прапором: білим або триколором.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Наш погляд на Олімпіаду у Франції - авжеж, ми не хотіли б, щоб убивці або ті чи інші спортсмени, які представляють терористичну організацію під назвою Росія, – щоб вони представляли її у Франції під час Олімпійських ігор. Ми хотіли б, щоби Франція в цьому гуманітарному аспекті була повністю на боці справедливості. В цьому випадку – на нашому боці”, - наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, російські спортсмени на Олімпіаді можуть брати участь під білим прапором - проте різниці в цьому немає.

“Якщо немає російського прапору, а є білий прапор - ми ж усі не ідіоти, всі на трибунах будуть розуміти та на всіх майданчиках у світі, хто з білим прапором - росіянин. Росіяни на Олімпіаді можуть бути представлені під білим прапором. Яка різниця - він білий, або триколор?” - зазначив президент.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що військові Франції "не помиратимуть в Україні", і доки Україна тримається, їм навряд чи доведеться ризикувати життям для захисту країн НАТО.

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