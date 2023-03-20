Зеленський повідомив про приєднання Австрії до створення спецтрибуналу щодо агресії Росії

Зеленський звернувся і до учасників конференції у Лондоні з обговорення Міжнародного триьуналу та закликав фахівців зробити так, щоб агресор був точно покараний.

Президент України Володимир Зеленський говорив із канцлером Австрії Негаммером про створення спецтрибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави.

Про це Зеленський повідомив під час звернення 20 березня.

"Я подякував Австрії за приєднання до групи, яка готує створення спецтрибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави. (...) Недостатньо притягнути до відповідальності тих, хто винен у злочинах, породжених агресією. Потрібне також покарання – цілком справедливе й законне – за сам первісний злочин, який породив усі інші злочини цієї війни. Саме це забезпечить спеціальний трибунал. Щодня ми наближаємо його створення.", – додав президент.

Він також повідомив, що 20 березня спільна робота України з Міжнародним кримінальним судом обговорювалась у Лондоні, під час конференції міністрів юстиції Європи.

Президент України особливо відзначив бійців ЗСУ 56-ї і 57-ї окремі мотопіхотні бригад.

"Дякую вам, хлопці! Дякую за силу та стійкість в обороні Бахмута", – сказав він.

Також Зеленський висловив вдячність воїнам 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, десантників "Сімдесятдевʼятки", морпіхів 35-ї та 36-ї окремих бригад, 74-й окреммому розвідбату, артилеристам 55-ї бригади "Запорізька Січ", 406-тій окремій артилерійській бригаді і 131-му окремому розвідбату.

Додамо, що країна-агресорка зосередила зусилля для розвитку наступу в Луганській та Донецькій областях.

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв зауважив, що наразі в окупантів немає сил та засобів для ведення наступу на інших напрямках, окрім як в Луганській та Донецькій областях.

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