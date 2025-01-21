Зеленський повідомив, скільки миротворців потрібно Україні, щоб запобігти новому нападу Росії

Глава держави відповів, які вимоги Путіна будуть неприйнятними для України.

В Україні потрібно буде розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 21 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє DW.

Після досягнення угоди про припинення вогню Україна потребуватиме щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.

"200 тисяч, це мінімум. Це мінімум, інакше це ніщо", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, яких потребує Україна.

За його словами, президент РФ Путін може висунути можливу вимогу щодо скорочення української армії у п'ять разів.

Зеленський зауважив, що зменшення української армії в рази буде одним із важливих питань у ході ймовірних переговорів щодо миру.

"Це зрозуміло: якщо ми змогли створити армію чисельністю понад 800 тисяч, то ми плюс Європа - це армія, яка здатна не лише захищатися, а й дати відсіч Путіну... Це те, чого він хоче. Ми не дозволимо цьому статися", – сказав президент.

Раніше військовий експерт Михайло Жирохов назвав причину, чому миротворці не зможуть бути введені до України. За його словами, миротворчі операції можливі лише за згодою двох сторін, і Росія ніколи не погодиться на це, оскільки це їй невигідно.

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