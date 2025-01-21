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Зеленський повідомив, скільки миротворців потрібно Україні, щоб запобігти новому нападу Росії

Зеленський повідомив, скільки миротворців потрібно Україні, щоб запобігти новому нападу Росії

Президент України Володимир Зеленський

Глава держави відповів, які вимоги Путіна будуть неприйнятними для України.

В Україні потрібно буде розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 21 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє DW.

Після досягнення угоди про припинення вогню Україна потребуватиме щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.

"200 тисяч, це мінімум. Це мінімум, інакше це ніщо", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, яких потребує Україна.

За його словами, президент РФ Путін може висунути можливу вимогу щодо скорочення української армії у п'ять разів.

Зеленський зауважив, що зменшення української армії в рази буде одним із важливих питань у ході ймовірних переговорів щодо миру.

"Це зрозуміло: якщо ми змогли створити армію чисельністю понад 800 тисяч, то ми плюс Європа - це армія, яка здатна не лише захищатися, а й дати відсіч Путіну... Це те, чого він хоче. Ми не дозволимо цьому статися", – сказав президент.

Раніше військовий експерт Михайло Жирохов назвав причину, чому миротворці не зможуть бути введені до України. За його словами, миротворчі операції можливі лише за згодою двох сторін, і Росія ніколи не погодиться на це, оскільки це їй невигідно.

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