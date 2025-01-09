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Зеленський повідомив, як відреагувала Британія на ініціативу направлення міжнародного контингенту до України 

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Зеленський повідомив, як відреагувала Британія на ініціативу направлення міжнародного контингенту до України 

Зеленський повідомив, як відреагувала Британія на ініціативу направлення міжнародного контингенту до України / Фото: Associated Press

Президент зауважив, що така ініціатива може бути серйозною складовою майбутніх гарантій безпеки.

Велика Британія позитивно сприймає започатковану Францією ініціативу направлення міжнародного контингенту до України у межах безпекових гарантій. 

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в коментарі журналістам за результатами зустрічей в Німеччині та Італії. 

"Ця ініціатива може стати частиною гарантій безпеки для України. Безумовно одним контингентом деяких країн не обійдеться – цього, я вважаю, недостатньо. Але те що це може бути серйозною складовою майбутніх гарантій безпеки – так", – сказав глава української держави. 

Він нагадав, що ця ініціатива була започаткована президентом Франції Еманюелем Макроном. 

"Британці дивляться позитивно. Але я буду в деталях говорити про це з прем’єр-міністром на нашій зустрічі. Вона відбудеться – у нього буде візит в Україну", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що між Україною та Великою Британією вже є серйозні рішення, про які стане відомо згодом.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський також повідомив про наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Подію очікують в лютому.

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