Зеленський повідомив, як відреагувала Британія на ініціативу направлення міжнародного контингенту до України 

Президент зауважив, що така ініціатива може бути серйозною складовою майбутніх гарантій безпеки.

Велика Британія позитивно сприймає започатковану Францією ініціативу направлення міжнародного контингенту до України у межах безпекових гарантій.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в коментарі журналістам за результатами зустрічей в Німеччині та Італії.

"Ця ініціатива може стати частиною гарантій безпеки для України. Безумовно одним контингентом деяких країн не обійдеться – цього, я вважаю, недостатньо. Але те що це може бути серйозною складовою майбутніх гарантій безпеки – так", – сказав глава української держави.

Він нагадав, що ця ініціатива була започаткована президентом Франції Еманюелем Макроном.

"Британці дивляться позитивно. Але я буду в деталях говорити про це з прем’єр-міністром на нашій зустрічі. Вона відбудеться – у нього буде візит в Україну", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що між Україною та Великою Британією вже є серйозні рішення, про які стане відомо згодом.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський також повідомив про наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Подію очікують в лютому.

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