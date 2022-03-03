Зеленський пояснив, чому Україна невідкладно повинна бути в ЄС

Зеленський вважає, що Україна заслужила бути на рівні країн, які перебувають в ЄС.

Зараз членство України в Євросоюзі - не головний пріоритет, наразі - це безпека, однак це важливий крок для відношення українців у світі.

Про це під час брифінгу з представниками іноземних ЗМІ повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, на сьогодні ми заслужили (бути у ЄС - ред.), наголошую, не такою ціною, але заслужили на деякі речі. Я вважаю, Україна заслужила бути на рівні країн, які перебувають в ЄС. В усіх сенсах цього слова. Я думаю, членство України в Євросоюзі - це не головний пріоритет зараз, перш за все, це безпека та війна, але це відношення до тебе. Це важливо", - сказав Зеленський.

Український президент наголосив, що Німеччина повинна бути одним із гарантів безпеки. Зеленський вважає, що, оглядаючись на історію Німеччини під час Другої світової війни, канцлер ФРН точно не має бути на стороні РФ, "як мінімум, на стороні справедливості".

"Я вважаю, що не може ставитися питання, що давати, а що не давати Україні. Ми не можемо нічого і ні в кого просити при всій повазі. Ми захищаємо сьогодні інтереси усіх", - зазначив Зеленський.