Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Зеленський пояснив, чому Україна невідкладно повинна бути в ЄС

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський пояснив, чому Україна невідкладно повинна бути в ЄС

Associated Press

Зеленський вважає, що Україна заслужила бути на рівні країн, які перебувають в ЄС.

Зараз членство України в Євросоюзі - не головний пріоритет, наразі - це безпека, однак це важливий крок для відношення українців у світі.

Про це під час брифінгу з представниками іноземних ЗМІ повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, на сьогодні ми заслужили (бути у ЄС - ред.), наголошую, не такою ціною, але заслужили на деякі речі. Я вважаю, Україна заслужила бути на рівні країн, які перебувають в ЄС. В усіх сенсах цього слова. Я думаю, членство України в Євросоюзі - це не головний пріоритет зараз, перш за все, це безпека та війна, але це відношення до тебе. Це важливо", - сказав Зеленський.

Український президент наголосив, що Німеччина повинна бути одним із гарантів безпеки. Зеленський вважає, що, оглядаючись на історію Німеччини під час Другої світової війни, канцлер ФРН точно не має бути на стороні РФ, "як мінімум, на стороні справедливості".

"Я вважаю, що не може ставитися питання, що давати, а що не давати Україні. Ми не можемо нічого і ні в кого просити при всій повазі. Ми захищаємо сьогодні інтереси усіх", - зазначив Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація