Зеленський поїде до Брюсселя на зустріч: про що говоритимуть лідери країн ЄС і НАТО

Президент планує обговорити підтримку України у війні з Росією.

Володимир Зеленський наступної середи може відвідати Брюссель для зустрічі з лідерами низки європейських країн і країн НАТО.

Про це повідомив Reuters.

За інформацією співрозмовників агентства, у Зеленського заплановані зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі.

"Це не буде зустріч, на якій будуть ухвалені конкретні рішення, вона буде більш політичною, щоб обговорити найближчі тижні й місяці", – сказало джерело, знайоме з планом зустрічі.

Зустріч відбудеться на тлі того, що європейські країни стикаються з можливістю того, що США змінять свій підхід до війни.

Організатором зустрічі виступив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Вона відбудеться тоді, коли низка лідерів мають зустрітися на саміті ЄС–Західні Балкани в Брюсселі.

Нагадаємо, 2025 року Україна витратить на оборону близько чверті ВВП – це вдесятеро більше, ніж у середньому європейські союзники по НАТО, яким варто збільшити військові бюджети.

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