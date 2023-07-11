Зеленський прибуде на саміт НАТО до Вільнюса сьогодні, 11 липня - Столтенберг

Президент України Володимир Зеленський прибуде у Вільнюс, Литва, у вівторок, 11 липня, де має розпочатися дводенних саміт НАТО.

Про це на брифінгу повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, Зеленський приєднається до саміту ввечері 11 липня.

Також Столтенберг додав, що Інаугураційний саміт Україна-НАТО відбудеться завтра, 12 липня. Саме на ньому буде запропоновано план входження України до НАТО.

"Ми надіслимо позитивні і потужні сигнали", - сказав він.

НАТО та Україна

Нагадаємо, 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, столиці Литви, відбудеться саміт НАТО-2023, на який зберуться очільники країн-членів Альянсу. Серед ключових тем – перспектива вступу України до Альянсу, гарантії безпеки та подальша військова підтримка у боротьбі з агресією Росії.

Напередодні саміту НАТО, ввечері, 10 липня, Володимир Зеленський підтвердив, що їде на саміт до Вільнюса. Втім, не вказав дати. Про те, що глава держави особисто має відвідати засідання, писали західні ЗМІ.

ТСН.ua зібрав головні заяви українських і західних політиків про очікування від саміту НАТО щодо майбутнього членства України.

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