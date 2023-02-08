Зеленський прибув до парламенту Британії: лідера України зустріли гучними оваціями (відео)

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вестмінстерського палацу, де виступає перед парламентарями. Українського лідера зустріли гучними оваціями та вигуками.

Про це повідомляє західні ЗМІ.

Зазначається, спікер Палати громад Великої Британії Ліндсей Гойл привітав Зеленського в парламенті та наголосив, що вони "продовжуватимуть підтримувати вас проти цього російського агресора".

"Як ви сказали нам минулого року, це війна, яку Україна не починала і не хотіла. Але це війна, яку вам довелося вести. Наше зобов’язання підтримувати вас і ваш народ не похитнулося", — сказав Хойл під час звернення, представляючи Зеленського в середу.

Вестмінстерський зал заповнили оплески, коли Гойл представив Зеленського.

Під час виступу Зеленський подякував британським депутатам за потужну допомогу Україні під час повномасштабного вторгненням Росії. Зокрема, лідер України згадав колишнього прем'єра Британії Джонсона. Окрім того, Зеленський знову закликав західних союзників доставити Україні винищувачі. Під час цього український лідер дарує спікеру парламенту шолом українського пілота.

Візит Зеленського до Британії 8 лютого

У середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув доБританії, де в аеропорту зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Після цього вони вирушили до резиденції очільника уряду Британії. Це перший візит Зеленського до Великої Британії від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше повідомляли, що український президент обговорить із прем'єром Британії підтримку України, зокрема "негайне посилення" військової допомоги від Британії для України, також виступить у парламенті країни та зустрінеться із королем Чарльзом ІІІ.

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