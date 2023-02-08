Зеленський прибув на Даунінґ-стріт: його там зустріли гучними оплесками (фото)

Український президент Володимир Зеленський у середу, 8 лютого, прибув на Даунінґ-стріт. Глава держави і британський прем'єр-міністр Ріші Сунак потиснули один одному руки біля будинку №10.

Про це повідомляють іноземні ЗМІ.

Як пише Sky New, коли політики зайшли до резиденції прем'єр-міністра Британії, там пролунали гучні оплески.

Під час розмови із журналістами, Зеленський подякував Великобританії за "велику підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення" минулого року.

"Велике спасибі Ріші за запрошення і за велику честь бути тут, у Британії. І дякуємо Британії за суспільство насамперед за велику підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення. Велике вам спасибі. Ми дійсно пишаємося цим і у нас дуже хороші стосунки з Ріші", - цитує українського лідера CNN.

Своєю чергою очільник британського уряду Сунак сказав, що "радий вітати друга у Британії", та запевнив підтримувати Україну до її перемоги над Росією.

"Ми вже добре поспілкувалися, у нас є багато для обговорення, зокрема, як ми можемо продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з Росією. Для мене велика честь мати вас тут, Володимире. Ми хочемо підтримувати вас протягом цього конфлікту і гарантувати, що ви переможете", - зауважив британський політик.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Візит Зеленського до Британії: що відомо

У середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де в аеропорту зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Після цього вони вирушили до резиденції очільника уряду Британії. Це перший візит Зеленського до Великої Британії від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Передбачається, український президент обговорить із прем'єром Британії підтримку України, зокрема "негайне посилення" військової допомоги від Британії для України, також виступить у парламенті країни та зустрінеться із королем Чарльзом ІІІ.

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