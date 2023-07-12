Зеленський прибув на другий день саміту НАТО у Вільнюсі (фото, відео)

Зеленський має три пріоритетні теми, які планує обговорити із західними партнерами на полях саміту НАТО.
Український президент Володимир Зеленський прибув на другий день саміту НАТО, який відбувається у Вільнюсі, столиці Литви.
Про це свідчить трансляція на Ютуб-каналі NATO.
Разом із главою держави прибула його команда: міністр оборони України Олексій Резніков, голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Зеленський повідомив, що сьогодні, 12 липня, він планує обговорити із парнерами, країнами-членами НАТО три пріоритетні питання:
- пакети військової допомоги,
- запрошення до НАТО,
- гарантії безпеки для України.
"Ми маємо сьогодні три пріоритетних питання у нашій повістці. Перше - це пакети озброєння, нова зброя для підтримки нашої армії на полі бою. Другий - це запрошення до НАТО, ми хочемо мати спільну позицію з нашими партнерами, і на сьогодні, що ми чуємо і розуміємо: що ми отримаємо це запрошення, коли заходи безпеки дозволять. Тож я хочу обговорити З нашими партнерами всі ці речі. І третя - це гарантії безпеки для України на шляху до НАТО", - сказав він.
Як йдеться у сюжеті ТСН, у Зеленського сьогодні запланована низка важливих зустрічей із союзниками, зокрема із лідерами США, Канади, Німеччини, Британії, Нідерландів та Японії. Також за кілька годин відбудеться відкриття Ради Україна-НАТО.
ТСН.ua зібрав головні підсумки саміту НАТО 11 липня.
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