Зеленський прибув на другий день саміту НАТО у Вільнюсі (фото, відео)

Зеленський має три пріоритетні теми, які планує обговорити із західними партнерами на полях саміту НАТО.

Український президент Володимир Зеленський прибув на другий день саміту НАТО, який відбувається у Вільнюсі, столиці Литви.

Про це свідчить трансляція на Ютуб-каналі NATO.

Разом із главою держави прибула його команда: міністр оборони України Олексій Резніков, голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зеленський повідомив, що сьогодні, 12 липня, він планує обговорити із парнерами, країнами-членами НАТО три пріоритетні питання:

пакети військової допомоги, запрошення до НАТО, гарантії безпеки для України.

"Ми маємо сьогодні три пріоритетних питання у нашій повістці. Перше - це пакети озброєння, нова зброя для підтримки нашої армії на полі бою. Другий - це запрошення до НАТО, ми хочемо мати спільну позицію з нашими партнерами, і на сьогодні, що ми чуємо і розуміємо: що ми отримаємо це запрошення, коли заходи безпеки дозволять. Тож я хочу обговорити З нашими партнерами всі ці речі. І третя - це гарантії безпеки для України на шляху до НАТО", - сказав він.

Як йдеться у сюжеті ТСН, у Зеленського сьогодні запланована низка важливих зустрічей із союзниками, зокрема із лідерами США, Канади, Німеччини, Британії, Нідерландів та Японії. Також за кілька годин відбудеться відкриття Ради Україна-НАТО.

Зеленський прибув на другий день саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня / Фото: Associated Press

Зеленський прибув на другий день саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня / Фото: Associated Press

ТСН.ua зібрав головні підсумки саміту НАТО 11 липня.

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