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Зеленський прибув на другий день саміту НАТО у Вільнюсі (фото, відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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1463
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Зеленський прибув на другий день саміту НАТО у Вільнюсі (фото, відео)

Зеленський прибув на другий день саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня / Фото: Associated Press

Зеленський має три пріоритетні теми, які планує обговорити із західними партнерами на полях саміту НАТО.

Український президент Володимир Зеленський прибув на другий день саміту НАТО, який відбувається у Вільнюсі, столиці Литви.

Про це свідчить трансляція на Ютуб-каналі NATO.

Разом із главою держави прибула його команда: міністр оборони України Олексій Резніков, голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зеленський повідомив, що сьогодні, 12 липня, він планує обговорити із парнерами, країнами-членами НАТО три пріоритетні питання: 

  1. пакети військової допомоги,
  2. запрошення до НАТО,
  3. гарантії безпеки для України. 

"Ми маємо сьогодні три пріоритетних питання у нашій повістці. Перше - це пакети озброєння, нова зброя для підтримки нашої армії на полі бою. Другий - це запрошення до НАТО, ми хочемо мати спільну позицію з нашими партнерами, і на сьогодні, що ми чуємо і розуміємо: що ми отримаємо це запрошення, коли заходи безпеки дозволять. Тож я хочу обговорити З нашими партнерами всі ці речі. І третя - це гарантії безпеки для України на шляху до НАТО", - сказав він.

Як йдеться у сюжеті ТСН, у Зеленського сьогодні запланована низка важливих зустрічей із союзниками, зокрема із лідерами США, Канади, Німеччини, Британії, Нідерландів та Японії. Також за кілька годин відбудеться відкриття Ради Україна-НАТО. 

Зеленський прибув на другий день саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня / © Associated Press
Зеленський прибув на другий день саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня / Фото: Associated Press
Зеленський прибув на другий день саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня / © Associated Press
Зеленський прибув на другий день саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня / Фото: Associated Press

ТСН.ua зібрав головні підсумки саміту НАТО 11 липня.

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Дата публікації
Перегляди
1463
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