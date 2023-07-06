Зеленський прибув на переговори до Праги: з ким зустрінеться український президент

Це перший візит Зеленського до Чехії від початку повномасштабного російського вторгнення.
Увечері в четвер, 6 листопада, спеціальний урядовий літак Чехії з президентом України Володимиром Зеленським прибув до столиці цієї країни Праги. Літак з українським лідером супроводжувала пара винищувачів Gripen.
Про це повідомляє телеканал ČT24.
Очільник української держави з аеропорту попрямував до резиденції президента Чехії у Празькому Граді, де відбудеться церемонія зустрічі.
Це перший візит Зеленського до Чехії від початку повномасштабного російського вторгнення. У Празі він проведе переговори з президентом Петром Павелом, прем'єр-міністром Петром Фіалою та головами обох палат парламенту. Він також зустрінеться з членами уряду й парламенту.
"В центрі уваги – оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація довкола ЗАЕС, реалізація Формули миру, відбудова України", – написав про мету візиту Володимир Зеленський у соцмережах.
Нагадаємо, цього ж дня президент України Володимир Зеленський побував із візитом у Болгарії.
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