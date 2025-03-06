Зеленський прибув на саміт Європейського Союзу у Брюсселі: перші заяви

Президент України Володимир Зеленський прибув на спеціальний саміт Європейського Союзу. Він проходить у Брюсселі.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Перед початком саміту Зеленський, Кошта та фон дел Ляєн поспілкувалися з журналістами у Брюсселі. Зеленський подякував лідерам ЄС за сильну підтримку, яку відчуває Україна з самого початку російського вторгнення, а особливо за підтримку, яка була продемонстрована минулого тижня.

"Звісно від усіх українців, від усього нашого народу велика вдячність. Ми дуже вдячні, що ми не самотні. І це не просто слова – ми це відчуваємо. Дуже важливо, що ви дали потужний сигнал українському народу: українським воїнам, цивільним, усім нашим родинам. І це чудово, що ми не одні. Ми це відчуваємо і знаємо", – сказав Зеленський.

Також він висловив вдячність за сигнали щодо збільшення нашого виробництва та щодо нової програми для підвищення європейської безпеки.

"Я вважаю, що це чудові рішення", – додав він

Голова Європейської ради Антоніу Кошта привітав Зеленського у Брюсселі.

"Це дуже важливий момент, щоб розвивати європейську безпеку. Кілька місяців тому ми провели дуже важливий «мозковий штурм», але зараз ми тут, щоб приймати рішення та виконувати їх. Я хотів би подякувати Європейській комісії за те, що вона так швидко надіслала конкретні пропозиції, які дають нам можливість приймати конкретні рішення щодо спроможності спрямовувати кошти для розвитку наших власних безпекових можливостей. Звичайно, безпека та оборона Європи не відокремлені від безпеки та оборони України", – наголосив Кошта.

За його словами, зміцнення європейської оборони – це зміцнення оборони України, а зміцнення обороноздатності України є дуже важливим для зміцнення оборони Європи.

У свою чергу президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила журналістам, що в надзвичайні часи нам потрібні особливі заходи, як цей спеціальний саміт ЄС. Вона подякувала Зеленському за те, що він також прибув для участі у саміті, "тому, що це важливо, щоб ми були разом".

"Це переломний момент для Європи та України як частини нашої європейської родини. Це також переломний момент для України. Європа стикається з явною небезпекою, і тому Європа має бути здатною захистити себе. Тож ми маємо надати Україні можливість захистити себе та домогтися тривалого та справедливого миру", – сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн Ми зазначила, що у ЄС хочуть миру через силу, тому я сьогодні представляють лідерам План переозброєної Європи.

"План передбачає до 800 мільярдів євро на інвестиції в оборону. Це дає можливість державам-членам інвестувати в українську оборонну промисловість або закуповувати озброєння, яке одразу надходить до України. Отже, це на користь переозброєння Європейського Союзу, а також озброєння України в її екзистенційній боротьбі за свій суверенітет і територіальну цілісність", – підсумувала президентка Єврокомісії.

Раніше Зеленський повідомив, що українська та американська команди почали працювати над зустріччю.

Читайте також: