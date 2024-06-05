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Зеленський прибув з важливою метою до Катару – подробиці

Зеленський прибув з важливою метою до Катару – подробиці

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Президент України зустрінеться із шейхом Катару.

Президент України Володимир Зеленський 5 червня прибув до Катару для переговорів із шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. 

Про це глава держави повідомив у Telegram. 

Зеленський наголосив, що Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Тож сторони говоритимуть про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного. 

"Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру та має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку. Також обговоримо з Його Високістю Еміром Катару низку двосторонніх економічних і безпекових питань", - розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський двічі зустрінеться з Байденом – вже відомі дати.

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