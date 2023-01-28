Зеленський привітав новообраного президента Чехії: чому цей вибір на користь України

Український лідер високо оцінив генерала Павела за його підтримку у протистоянні російській агресії.

Президент України Володимир Зеленський привітав відставного генерала Петра Павела з переконливою перемогою на виборах президента Чеської Республіки.

Вітання опубліковане у Twitter українського лідера.

“Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особистій співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об'єднаної Європи”, - написав Зеленський.

Щиро вітаю @general_pavel із переконливою перемогою на виборах Президента Чеської Республіки. Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особистій співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об'єднаної Європи. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2023

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відзначив, що президентом Чехії став “ великий друг України”, а це свідчить, що Європа швидко позбавляється від російських впливів.

“Павел завжди чітко ставив акценти: Україна має отримати всю необхідну допомогу, а глобальна політика – позбутись будь-якої проросійськості. Вітаю чехів з правильним вибором!” - наголосив він у своєму дописі в Twitter.

Європа швидко позбавляється російських впливів. Президентом Чехії стане @general_pavel, великий друг України.

Павел завжди чітко ставив акценти: має отримати всю необхідну допомогу, а глобальна політика – позбутись будь/якої проросійськості. Вітаю чехів з правильним вибором! — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 28, 2023

Нагадаємо, На президентських виборах у Чехії, за даними підрахунку усіх голосів, переміг 61-річний генерал у відставці Петр Павел, який займав посаду начальника Генштабу чеської армії та активно підтримував військову допомогу України зброєю. Натомість його конкурент, 68-річний мільярдер Бабіш, який обіймав посаду прем’єр-міністра з 2017 по 2021 рік, переконував, що миру треба досягти перемовинами з Путіним.

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