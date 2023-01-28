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Зеленський привітав новообраного президента Чехії: чому цей вибір на користь України

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Зеленський привітав новообраного президента Чехії: чому цей вибір на користь України

Фото: Associated Press

Український лідер високо оцінив генерала Павела за його підтримку у протистоянні російській агресії.

Президент України Володимир Зеленський привітав відставного генерала Петра Павела з переконливою перемогою на виборах президента Чеської Республіки. 

Вітання опубліковане у Twitter українського лідера.

“Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особистій співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об'єднаної Європи”, - написав Зеленський.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відзначив, що президентом Чехії став “ великий друг України”, а це свідчить, що Європа швидко позбавляється від російських впливів. 

“Павел завжди чітко ставив акценти: Україна має отримати всю необхідну допомогу, а глобальна політика – позбутись будь-якої проросійськості. Вітаю чехів з правильним вибором!” - наголосив він у своєму дописі в Twitter.

Нагадаємо, На президентських виборах у Чехії, за даними підрахунку усіх голосів, переміг 61-річний генерал у відставці Петр Павел, який займав посаду начальника Генштабу чеської армії та активно підтримував військову допомогу України зброєю. Натомість його конкурент, 68-річний мільярдер Бабіш, який обіймав посаду прем’єр-міністра з 2017 по 2021 рік, переконував, що миру треба досягти перемовинами з Путіним.

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Дата публікації
Перегляди
4804
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