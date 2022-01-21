Зеленський призначив нового посла в Саудівській Аравії: хто ним став

Зеленський призначив нового посла в Саудівській Аравії: хто ним став

Новим послом став заступник міністра оборони України з європейської інтеграції.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №15 про призначення нового посла в Королівстві Саудівська Аравія. Ним став заступник міністра оборони України з європейської інтеграції Анатолій Петренко.

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента 21 січня.

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"Призначити Петренка Анатолія Григоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Саудівська Аравія", - йдеться в документі.

Що відомо про новопризначеного посла

Як йдеться на сайті Міністерства оборони України, Анатолій Петренко - родом з Полтавської області. Військову службу розпочав курсантом Київського вищого загальновійськового командного училища. Офіцерську службу проходив на посадах командира взводу, роти, начальника розвідки штабу полку, командира батальйону. Потім обіймав різні посади - від начальника відділу до начальника Управління євроатлантичної інтеграції, та Міністерстві оборони на посаді директора Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва.

У 2018 році звільнився з військової служби у званні генерал-лейтенанта. Петренко брав участь в АТО на території Донецької та Луганської областей. Обіймав посаду керівника української частини Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

20 грудня 2017 року був призначений заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Повідомляли, президент України Володимир Зеленський призначив нового посла в Литовській Республіці. Ним став Петро Бешта, генеральний директор політичного директорату МЗС України.

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