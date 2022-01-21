Зеленський призначив нового посла в Саудівській Аравії: хто ним став

Новим послом став заступник міністра оборони України з європейської інтеграції.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №15 про призначення нового посла в Королівстві Саудівська Аравія. Ним став заступник міністра оборони України з європейської інтеграції Анатолій Петренко.
Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента 21 січня.
"Призначити Петренка Анатолія Григоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Саудівська Аравія", - йдеться в документі.
Що відомо про новопризначеного посла
Як йдеться на сайті Міністерства оборони України, Анатолій Петренко - родом з Полтавської області. Військову службу розпочав курсантом Київського вищого загальновійськового командного училища. Офіцерську службу проходив на посадах командира взводу, роти, начальника розвідки штабу полку, командира батальйону. Потім обіймав різні посади - від начальника відділу до начальника Управління євроатлантичної інтеграції, та Міністерстві оборони на посаді директора Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва.
У 2018 році звільнився з військової служби у званні генерал-лейтенанта. Петренко брав участь в АТО на території Донецької та Луганської областей. Обіймав посаду керівника української частини Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
20 грудня 2017 року був призначений заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції.
Повідомляли, президент України Володимир Зеленський призначив нового посла в Литовській Республіці. Ним став Петро Бешта, генеральний директор політичного директорату МЗС України.
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