Зеленський призначив послів України у кількох країнах: хто отримав посади

Зеленський призначив послів України у кількох країнах: хто отримав посади

Зеленський призначив послів у п'ятьох країнах.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими призначив послів України у Нідерландах, Сербії, у Республіці Мальта, Брунеї Даруссаламі та В'єтнамі.

Відповідні укази №643/2021 - №647/2021 з'явилися на сайті голови української держави сьогодні, 13 грудня.

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Послом України в Республіці Сербія призначено Володимира Толкача. Іншим указом Зеленський звільнив з цієї посади Олександра Александровича. Послом у Королівстві Нідерланди став Максим Кононенко. Олександр Гаман призначений послом у В'єтнамі, однак іншим документом його було звільнено з посади представника України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва за сумісництвом.

За сумісництвом президент також призначив посла в Італії Ярослава Мельника послом у Республіці Мальта, а посла в Сингапурі Катерину Зеленко – послом у Брунеї Даруссал.

Як повідомляли раніше, Зеленський призначив чотирьох послів і очільницю місії України при НАТО.