Зеленський - про 12-ті роковини Смоленської катастрофи: у цей день ми солідарні з нашими польськими друзями

Зеленський - про 12-ті роковини Смоленської катастрофи: у цей день ми солідарні з нашими польськими друзями

Президент України підтримав польський народ.

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих 12 років тому в авіакатастрофі під Смоленськом представників еліти Польщі, а також висловив солідарність польським партнерам, які поряд з Україною протидіють російській агресії.

Про це глава держави заявив у зверненні 10 квітня.

"Сьогодні – дванадцята річниця авіакатастрофи під Смоленськом, яка забрала життя Президента Леха Качинського та представників польської еліти. У цей день ми солідарні з нашими польськими друзями та союзниками, які твердо стоять у протидії російській агресії", - підкреслив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 46-го дня війни

У цьому ж зверненні Зеленський пояснив, чому влада Росії не визнає своєї провини.

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