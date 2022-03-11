"Це – фінальний іспит для Європи": Зеленський про дискусії щодо майбутнього членства в ЄС

"Я знаю: український народ уже в Євросоюзі", вважає Зеленський.
10-11 березня в Європі тривають дискусії щодо майбутнього України в ЄС. Український народ заслужив і довів усій Європі, що Україна повинна бути членом Європейського союзу.
Про це сказав голова держави Володимир Зеленський у новому зверненні.
"Я вважаю, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб нас хотіли там бачити. Серед рівних. Щоб нас туди запросили. Це – фінальний іспит для Європи. Серед лідерів держав є ті, хто нас підтримує. А є й ті, хто підтримує тільки себе. Але ми бачимо, як до нас ставляться народи всіх країн Європи. І це головне. Бо я точно знаю: якби саме люди вирішували щодо нашого членства в ЄС, вони б точно обрали народ України", - сказав український президент.
Він вважає, що Україна уже перебуває в ЄС. Це видно з підтримки кожного європейського народу, які мітингують проти війни на площах столиць Європи.
"Сьогодні, коли я бачу підтримку народів кожної країни на площах столиць Європи, я знаю: український народ уже в Євросоюзі. Ну а політики... Я впевнений, що вони підлаштуються. Бажано швидше", - підкреслив Зеленський.
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