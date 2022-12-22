Зеленський - про домовленості із Байденом під час візиту до США: "Їдемо з хорошими результатами"

Глава держави Володимир Зеленський розповів про підсумки візиту до США. Український президент повідомив, що він та делегація "їдуть із хорошими результатами" для країни.

Про це він сказав у відеозверненні, записаному із Польщі.

Також читайте Чому США поки не потрібен швидкий розгром армії РФ: відповідь Арестовича

"Повертаємось з Вашингтона – їдемо з хорошими результатами. З тим, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо «патріоти» в Україні і в Сполучених Штатах – ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом", - сказав український лідер.

Зеленський висловив вдячність Байдену та Конгресу Сполучених Штатів за міжнародне лідерство.

"Я дякую Президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки – обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде! Слава кожному нашому воїну! Слава кожному, хто боронить нашу державу! Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь рішення, яких наші сили оборони чекали", - запевнив український політик.

Візит Зеленського до США

21 грудня президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де зустрівся із Джо Байденом. Під час розмови із українським лідером очільник Білого дому заявив, що для нього "честь бути поруч з Україною в об'єднаному захисті від жорстокої війни, яку проводить Путін".

Окрім цього, Байден підтвердив надання Україні систем протиракетної оборони Patriot. Білий дім також оголосив про виділення Україні чергового траншу військової допомоги.

Візит у Вашингтон українського лідера отримав великий резонанс і справив враження на Заході. Британське видання The Guardian порівняло поїздку Зеленського з візитом Вінстона Черчілля до США під час Другої світової війни.

Читайте також: