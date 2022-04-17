Зеленський про можливий візит Байдена до України: "Я думаю, що він приїде"

Зеленський про можливий візит Байдена до України: "Я думаю, що він приїде"

Зеленський вважає, що лідер Америки повинен побачити звірства росіян на власні очі.

Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість, що американський лідер Джо Байден відвідає Україну, аби побачити на власні очі масштаби руйнувань та звірства військових Росії.

Про це голова держави сказав в інтерв'ю CNN.

"Я думаю, що він приїде", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання про можливий візит Байдена до України.

Президент України розуміє, що рішення Байдена залежить від безпекової ситуації в Україні, однак Зеленський вважає, що лідер Америки повинен побачити звірства росіян на власні очі.

"Я маю на увазі його рішення, звичайно. І також, його приїзд залежить від ситуації з безпекою - я маю на увазі це - але я думаю, що він лідер Сполучених Штатів, і тому він повинен приїхати сюди, щоб побачити", - зауважив український президент.

Нагадаємо, 14 квітня президент США Джо Байден заявив про готовність особисто поїхати до України. Однак наступного дня у Білому домі повідомили, що Байден поки не має планів відвідувати Україну, але має бажання приїхати до Києва.

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