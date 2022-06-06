Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський про затримку постачання зброї від західних партнерів: "Хочеться, щоб їхала швидше"

Дата публікації
Перегляди
1102
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський про затримку постачання зброї від західних партнерів: "Хочеться, щоб їхала швидше"

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Український президент Володимир Зеленський розповів, що постачання зброї для ЗСУ від Заходу йде, але не так швидко, як домовлялися.

Також глава держави додав, що Україна потребує ще більше озброєння у боротьбі з окупантами

Про це Зеленський повідомив під час зустрічі з українськими журналістами у понеділок, 6 червня. 

"Вона потроху їде, хочеться, щоб їхала швидше, дуже хочеться, щоб цієї зброї було більше. І хочеться сказати, що ми про все домовилися: що її буде багато і що вона приїде. Між моментом, коли ми про все домовилися, і моментом, коли воно доїхало, минає такий тривалий час", - сказав він.

Нагадаємо, Швеція вирішила поставити Україні протикорабельні ракетні системи малої дальності RBS-17. Окрім цього, уряд країни передасть Україні автоматичні гвинтівки AG 90 та боєприпаси до них, а також 5000 легких протитанкових пускових установок.

Сценарії розпаду Росії: як приберуть Путіна, майдан на Червоній площі і "новий Хрущов"

Сценарії розпаду Росії: як приберуть Путіна, майдан на Червоній площі і "новий Хрущов"

Читайте також:

Наступна публікація