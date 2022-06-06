Зеленський про затримку постачання зброї від західних партнерів: "Хочеться, щоб їхала швидше"

Зеленський про затримку постачання зброї від західних партнерів: "Хочеться, щоб їхала швидше"

Український президент Володимир Зеленський розповів, що постачання зброї для ЗСУ від Заходу йде, але не так швидко, як домовлялися.

Також глава держави додав, що Україна потребує ще більше озброєння у боротьбі з окупантами.

Про це Зеленський повідомив під час зустрічі з українськими журналістами у понеділок, 6 червня.

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"Вона потроху їде, хочеться, щоб їхала швидше, дуже хочеться, щоб цієї зброї було більше. І хочеться сказати, що ми про все домовилися: що її буде багато і що вона приїде. Між моментом, коли ми про все домовилися, і моментом, коли воно доїхало, минає такий тривалий час", - сказав він.

Нагадаємо, Швеція вирішила поставити Україні протикорабельні ракетні системи малої дальності RBS-17. Окрім цього, уряд країни передасть Україні автоматичні гвинтівки AG 90 та боєприпаси до них, а також 5000 легких протитанкових пускових установок.

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