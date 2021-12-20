Зеленський - про заяви Путіна та Лукашенка щодо ядерної зброї РФ: будемо знати, де вона розташована

Зеленський - про заяви Путіна та Лукашенка щодо ядерної зброї РФ: будемо знати, де вона розташована

Зеленський наголосив, що такими заявами "не можна гратися".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Білорусі щодо її готовності розмістити у себе російську ядерну зброю. Зеленський запевнив, якщо така передача відбудеться, Україна знатиме, де вона розташована.

Про це очільник України повідомив під час спільної пресконференції за підсумками розмови з президентами Литви та Польщі.

Очільник української держави зауважив, що світ неодноразово чув "залякування" РФ розмістити зброю у різних куточках світу. Однак наголосив, що такими заявами "не можна гратися".

"Будь-які залякування щодо "міграції" російської ядерної зброї в різні куточки світу - ми багато разів це вже чули. І про майбутнє розташування ядерної зброї на тимчасово окупованій частині Криму. Зараз ми маємо інформацію щодо розташування зброї на території Білорусі. Я вважаю, що такими речами не можна грати, а для України досить звична ситуація щодо чергової інформаційної атаки з боку Росії і деяких представників Білорусі. Якщо так трапиться, принаймні, ми будемо знати, де розташована частина ядерної зброї РФ", - сказав він.

Нагадаємо, у Білорусі заявили, що готові розмістити у себе ядерну зброю нібито через загрози з боку НАТО та діяльність Альянсу в Польщі та Україні. Міністр закордонних справ країни Володимир Макей НАТО заявив, що такі дії "це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі".

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