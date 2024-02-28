Зеленський прокоментував ідею Макрона щодо військ в Україні і повідомив, коли він приїде до Києва

Зеленський також зазначив, що обговорював з Макроном багато ініціатив щодо посилення України на фронті.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ідею президента Франції Емманюеля Макрона щодо західних військ в Україні, а також анонсував його візит.

Про це Зеленський повідомив під час пресконференції за підсумками саміту "Україна-Південно-Східна Європа"

Президент України зробив заяву щодо можливої відправки сухопутних військ західних країн до нашої країни. Зеленський зазначив, що будь-які ініціативи світових лідерів, спрямовані на посилення України у відбитті агресії РФ, будуть хорошими для всього світу.

"Я не був на тому саміті, він (Макрон – ред.) сказав, що поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну, і поділиться інформацією, коли прибуде в Україну. Він має бути в середині березня… Якщо будь-які ініціативи у світі посилюють Україну, вони хороші для всього світу", – наголосив він.

Водночас, за словами Зеленського, наразі основна фундаментальна ініціатива – щоб партнери виконували свої попередні домовленості про своєчасне постачання Україні озброєння.

"Нам потрібно вижити, а вижити для України це означає мати дуже конкретні рішення. Це дуже важливо. Ось чому я не можу поділитися з вами, наприклад, інформацією про кількість артилерії, кількість 155-мм боєприпасів… Все те, де у нас є домовленості та контракти по допомозі, все повинно надходити вчасно", – сказав він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив не лише про теоретичне відправлення до України військ західних країн, проте ці слова залишилися непоміченими широким загалом. Радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський звернув увагу на слова Макрона, крім "військ в Україні".

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