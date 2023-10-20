Зеленський прокоментував промову Байдена до американців щодо України

Глава держави наголосив, що США буде лідером у збереженні нашої спільної свободи.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував промову президента США Джо Байдена до американців. За його словами, це було потужне звернення.

Про це Зеленський написав у соцмережі X.

Глава держави подякував американському лідеру за всю підтримку США та їхню непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і заснований на правилах міжнародний порядок мають завжди перемагати.

"Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, і ми не дозволимо терористам знищити демократію. Наша спільна мета – захистити вільний спосіб життя для всіх наших націй. Світ, особливо країни, які протистоять агресії та тероризму, очікують, що Америка буде лідером у збереженні нашої спільної свободи", - написав президент.

Він додав, що непохитна двопартійна підтримка України в Сполучених Штатах неймовірно надихає всіх наших воїнів і всю нашу націю.

"Інвестиції Америки в оборону України забезпечать довгострокову безпеку для всієї Європи та світу", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, президент США Джо Байден виступив зі зверненням до американського народу. Він говорив про допомогу Києву та Єрусалиму.

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