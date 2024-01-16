Зеленський провів "змістовну" зустріч із Блінкеном у Давосі: про що домовилися Україна та США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це глава держави повідомив на сторінці в телеграм-каналі.

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За словами президента, вони обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами. Зеленський наголосив, що протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є "особливо важливими для нашої держави".

"Дякую президенту США, Конгресу та всьому американському народу за незмінну й потужну допомогу Україні!" - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у Давосі.

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