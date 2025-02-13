Зеленський обговорив з Туском переговори з Путіним: що відомо

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском щодо умов, необхідних для тривалого й справжнього миру в Україні, а також наголосив, що жодні переговори з кремлівським очільником Володимиром Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США.

Про це сказав президент України 13 лютого.

"Поінформував прем’єр-міністра про свою розмову з президентом Трампом, і ми обговорили ключові меседжі та необхідність координації позицій усіх європейців для досягнення успішних результатів для всієї Європи", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна має вести переговори з позиції сили, із сильними та надійними гарантіями безпеки, і що членство в НАТО було б найбільш економічно вигідним для партнерів.

"Іншою важливою гарантією є серйозні інвестиції в українську оборонну промисловість. Я також застеріг світових лідерів від довіри словам Путіна про його готовність завершити війну", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, в Польщі заявили, що після закінчення війни в Україні зросте міжнародна злочинність. Президент Польщі Анджей Дуда висловив занепокоєння, що після припинення бойових дій злочинність перекинеться через кордон з України до Польщі і торкнеться також ЄС і США.

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