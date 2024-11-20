Зеленський розповів, коли був найважчий період у війні

Війна з Росією триває понад тисячу днів. Наразі небезпечним є те, якщо Україна почне втрачати єдність. Втім, найважчими були перші дні війни.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський інтерв'ю каналу Fox News.

Український лідер зауважив: хоча перші дні великої війни були найважчими, зараз будь-який рух залежатиме від єдності проти Росії.

"Я вважаю, що це був найважчий період. Зараз цей період, цей момент залежить, я вважаю, від нашої єдності в Україні. Я вважаю, що дуже небезпечно, якщо ми втратимо єдність в Європі і, що найголовніше, єдності між Україною та США", - наголосив Зеленський.

За словами президента, наразі рішення про закінчення війни залежить від президента-диктатора РФ Володимира Путіна. Втім, ще більше залежить від Сполучених Штатів Америки.