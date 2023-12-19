Зеленський заявив, за яких умов можливі переговори з Росією: "Запитання є актуальним"

Після цієї зустрічі Україна буде працювати над організацією саміту на рівні лідерів.

У Швейцарії відбудеться зустріч у рамках Економічного форуму – Україна працювати над тим, щоб там були присутні представники всіх континентів, зокрема Глобального Півдня.

Про це під час пресконференції 19 грудня заявив президент України Володимир Зеленський.

“У нас є формула миру – єдиний майданчик, який працює. Остання зустріч на Мальті була дуже непоганою. Після цього зустріч буде у Швейцарії в рамках Економічного форуму. Буде такий безпековий сегмент. Ми будемо працювати над тим, щоб були присутні представники всіх континентів, зокрема Глобального Півдня, і щоб було так само вісім десятків країн”, – наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що після цієї зустрічі Україна працюватиме над організацією саміту на рівні лідерів, тому що на цій зустрічі будуть пропрацьовані останні п’ять пунктів “Формули миру”.

“Перші п’ять пунктів були пропрацьовані між радниками на зустрічі в Мальті... Буде домовленість між країнами фундаментальних речей, з якими ми почнемо працювати і готувати відповідний документ. Коли буде готовий відповідний документ, тоді ми зможемо його в тому чи іншому форматі передати представникам РФ”, – підкреслив Володимир Зеленський.

За його словами, коли всі держави світу зможуть обʼєднатися навколо документу, то цей документ може бути переданий через ООН або через інших лідерів російській стороні.

“Якщо вона буде готова цей документ сприймати, це буде говорити про те, що запитання щодо перемовин є актуальне. Зараз воно не актуальне. Запиту від РФ не бачу, в діях цього не бачу, в риториці бачу тільки нахабство і вбивство”, – зауважив президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що ніколи не обговорював з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном війну в Україні та можливість переговорів з диктатором Володимиром Путіним.

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