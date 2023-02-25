Зеленський розповів про крах режиму Путіна: "Хижаки з'їдять хижака. Знайдуть причину вбити вбивцю"

Президент наголосив, якщо людина підтримує війну - вона вбивця.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що режим кремлівського диктатора Володимира Путіна впаде. Втім, до росіян звертатися українцям не має сенсу, адже там нас не хочуть чути.

Про це глава держави розповів у документальному проєкті "Рік" Дмитра Комарова.

Зеленський наголосив, в Російській Федерації точно настане момент, коли крихкість кремлівськго режиму відчують всередині Росії. Коли саме, глава держави каже, що не знає. Втім переконаний, це обов'язково станеться.

"Тоді хижаки з'їдять хижака. Їм потрібна буде причина. Вони згадають слова Зеленського, ще когось... Вони знайдуть причину вбити вбивцю", - наголосив український лідер.

Зеленський висловив думку про те, що звертатися до населення Росії немає сенсу. Адже громадяни країни-агресорки аплодують та радіють новинам про смерті мирних українців.

"На жаль, вони не чують, це стіна. Те, що після смерті наших людей вони аплодують, замість того, щоб плакати, це колосальна трагедія", - наголосив Зеленський.

Президент каже, що не варто виправдовувати когось. За його словами, якщо людина підтримує війну - вона вбивця.

Нагадаємо, на пресконференції 24 лютого Зеленський сказав: йому байдуже, що буде з агресоркою Росією після війни - після її поразки. За словами президена, у Кремлі не думають про власну державу та про власних громадян.

Також глава дежави заявив, що вже не сяде за стіл переговорів з Кремлем. Висловлюючись про Путіна, президент України сказав: "Не та вже людина, там нема з ким говорити".

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