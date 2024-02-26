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Зеленський розповів, про що Макрон говоритиме на зустрічі з європейськими лідерами щодо України

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Зеленський розповів, про що Макрон говоритиме на зустрічі з європейськими лідерами щодо України

Зеленський заявив, що обговорював із Макроном посилення нашої країни та термінові кроки партнерів / Фото: president.gov.ua

За словами президента України, таку зустріч запропонував організувати саме Макрон.

У Парижі 26 лютого має відбутися зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з лідерами держав Європи, що присвятять підтримці України Європою на тлі повномасштабної російської війни. Голова України Володимир Зеленський заявив, що обговорював із Макроном посилення нашої країни та термінові кроки партнерів.

Про це Зеленський розповів на брифінгові в понеділок, 26 лютого, в Києві, проведеному спільно із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим. Відповідним відео поділився кореспондент OBOZ.UA.

Зеленський сказав, що його французький колега "знає все, що нам потрібно".

"Це була його пропозиція – зібрати європейських партнерів для того, щоб... запропонувати відповідні термінові кроки з їхнього боку", – зазначив гарант.

Нагадаємо, західні ЗМІ пишуть, що голова Франції Макрон має намір закликати до "колективного ривка" проти Росії - на тлі того, що американська допомога для нашої держави все ще застрягла у Конгресі. У Парижі наголошують - хочуть надіслати чіткий сигнал Путіну, що він не переможе в Україні. 

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