Зеленський розповів, що міститиме шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

Зеленський розповів, що міститиме шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

Незабаром Євросоюз запровадить шостий санкційний пакет проти Росії, яка вороже вторглася в Україну.

У цьому пакеті санкцій ЄС має прописати чіткі кроки для блокування доходів Росії від енергоресурсів.

Про це у своєму відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

"Найближчим часом чекаємо на новий санкційний пакет від Євросоюзу. У цьому пакеті мають бути чіткі кроки для блокування доходів Росії від енергоресурсів. Дуже віримо в це, щоб державі-терористу не передавали мільярд євро щодня за викопне паливо", - повідомив Зеленський.

Утім, президент України наголосив, що ЄС має запровадити нові санкції проти Росії, аби повністю заблокувати всі експортно-імпортні операції з країною-агресоркою.

"Уже зараз варто готуватися до наступних санкційних кроків. У будь-якому разі доведеться блокувати всі експортно-імпортні операції з Росією. Бо без цього у Москві так і не зрозуміють, що міжнародне право та мир у Європі потрібно поважати", - додав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 68-го дня війни

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що не віддасть Росії українські території. Глава держави наголосив, що поки Путін не змінить свого рішення щодо цілісності всієї України, війна за українські кордони буде продовжуватись.

Читайте також: