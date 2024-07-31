Зеленський розповів, що може зробити Китай для закінчення російської війни

За словами українського президента, якщо Китай захоче, він може змусити Росію припинити війну.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році Пекін жодного разу не засудив російську агресію, принаймні публічно. Володимир Зеленський закликав Китай натиснути на Росію, щоб змусити її покласти край війні, у якій третій рік поспіль гинуть тисячі військових і цивільних українців.

Про це президент України сказав в інтерв’ю французьким ЗМІ, повідомляє AFP.

"Якщо Китай захоче, він може змусити Росію припинити цю війну. Китай хоче миру та має вплив. Я не хочу, щоб Пекін був посередником, я хочу, щоб він натиснув на Кремль", – наголосив український президент.

На Заході вважають, що економічна підтримка, яку Китай надав Росії, дозволила її військово-промисловому комплексу стати на воєнні рейки. Це стало можливим завдяки забезпеченню російських оборонних підприємств необхідними компонентами китайського виробництва, яких не вистачало для виробництва зброї.

Хоча китайська влада ніколи не засуджувала російське вторгнення, Пекін неодноразово заявляв, що підтримує територіальну цілісність всіх країн світу, включно з Україною.

Нагадаємо, на думку прем'єр-міністерки Італії, наразі Китай не зацікавлений у підтримці промислового потенціалу Росії. Джорджа Мелоні, зазначила, що за словами Сі Цзіньпіна, "Китай завжди прагне мирного співіснування між народами".

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