Зеленський розповів, як просив Польщу захистити важливе українське місто

Варшава не передала Києву обіцяні винищувачі МіГ-29.
Президент Володимир Зеленський просив у сусідньої Польщі збивати російські ракети і дрони, що летять у їхньому напрямку, та захистити місто Стрий у Львівській області.
Про це президент заявив під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття.
Зеленський наголосив, просив Варшаву захистити Стрий, де є газосховища, бо "від газопостачання залежить країна".
"Ми просили - захистіть Стрий. Нема у нас відповідної кількості систем, щоб захистити газосховища. Бог дав глибоке газосховище, яке захищене своєю глибиною. Але і цього не достатньо. Поляки збивають? Ні. Поляки сказали, що готові збивати, якщо не будуть в цьому рішення самі, а - якщо НАТО підтримає їх", - розповів глава держави.
З його слів, Україна домовилася з тодішнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про направлення до Польщі літаків Альянсу, аби Варшава змогла передати Києву старі винищувачі МіГ-29. Втім, цього не зробили.
Нагадаємо, тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявляв, що Варшава може передати Україні власні винищувачі МіГ-29. Втім, лише тоді, коли отримає західні винищувачі від союзників для власних потреб.
Читайте також:
- Зеленський зробив заяву про ескалацію війни
- Зеленський назвав причину, чому військові змушені відходити з позицій
- Тисяча від Зеленського: хто не отримає грошей