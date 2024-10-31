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Зеленський розповів, як просив Польщу захистити важливе українське місто

Зеленський розповів, як просив Польщу захистити важливе українське місто

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Варшава не передала Києву обіцяні винищувачі МіГ-29.

Президент Володимир Зеленський просив у сусідньої Польщі збивати російські ракети і дрони, що летять у їхньому напрямку, та захистити місто Стрий у Львівській області.

Про це президент заявив під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття.

Зеленський наголосив, просив Варшаву захистити Стрий, де є газосховища, бо "від газопостачання залежить країна". 

"Ми просили - захистіть Стрий. Нема у нас відповідної кількості систем, щоб захистити газосховища. Бог дав глибоке газосховище, яке захищене своєю глибиною. Але і цього не достатньо. Поляки збивають? Ні. Поляки сказали, що готові збивати, якщо не будуть в цьому рішення самі, а - якщо НАТО підтримає їх", - розповів глава держави. 

З його слів, Україна домовилася з тодішнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про направлення до Польщі літаків Альянсу, аби Варшава змогла передати Києву старі винищувачі МіГ-29. Втім, цього не зробили.

Нагадаємо, тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявляв, що Варшава може передати Україні власні винищувачі МіГ-29. Втім, лише тоді, коли отримає західні винищувачі від союзників для власних потреб.

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