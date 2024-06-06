Зеленський сподівається на допомогу союзників у “нормандському” форматі

Висадка в Нормандії морського десанту союзних військ Британії, Канади та США у 1944 році дозволила звільнити від нацистської окупації Францію.

Під час урочистостей з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, які відбуваються у Франції, президент України Володимир Зеленський повідомив, що хотів би такої ж допомоги від союзників для розгрому іншого агресора.

Про це стало відомо з трансляції заходу.

Президент Зеленський відповів ствердно на запитання, чи сподівається він на "висадку" союзників в Україні.

"Так, сподіваюся", - сказав він.

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Як відомо, 6 червня 1944 року союзні сили Британії, Канади та США успішно висадилися в Нормандії, що дозволило розпочати деокупацію Франції від військ нацистської Німеччини. Тоді на північно-західному узбережжі Франції висадилося понад 150 тисяч солдатів, ця військова операція стала найбільшою висадкою морського десанту в історії.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив у інтерв’ю виданню The Economist, що якби росіяни прорвали лінію фронту і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення військ.

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