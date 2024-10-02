Зеленський сподівається силою зброї повернути всі окуповані території – The Guardian

У The Guardian опублікували чергову скандальну статтю співробітника Фонду Карнегі, який вимагає від США припинити підтримку України, якщо Київ не погодиться "прийняти стратегію припинення війни".

Сполучені Штати перебувають у скрутному становищі з двома своїми найважливішими іноземними друзями: українським президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Про це пише старший науковий співробітник і директор американської державної програми Фонду Карнегі Крістофер Чіввіс для британської газети The Guardian.

На думку автора, Вашингтон надає широку військову підтримку обом, "навіть якщо їхні дії суперечать довгостроковим інтересам США". Чіввіс закликає Вашингтон знайти "більш чіткий підхід".

Крістофер Чіввіс вважає, що Сполучені Штати "просто не можуть дозволити собі підтримувати Ізраїль у ескалації конфлікту, який завдає шкоди світовій репутації Америки, робить її новою мішенню для терористів або втягує її у дорогу війну з Іраном, яку неможливо виграти".

Крім того, "дісталося" від автора і президентові Зеленському. На думку публіциста, є розрив між військовими цілями України і тим, що вигідно для Америки.

"Справа України справедлива, і її суверенітет слід зберегти, але, знову ж таки, Сполучені Штати не можуть бути втягнуті дюйм за дюймом у нескінченну війну – особливо в таку, яка несе реальні ядерні ризики. Зеленський не бажав робити суттєвих кроків до реалістичного припинення вогню. Натомість він тисне начебто в надії відвоювати всю втрачену територію України силою зброї", – йдеться у статті The Guardian.

Крім того, автор називає план перемоги , який Зеленський представив Байдену минулого тижня, "черговою вимогою отримати більше зброї". Тому Чіввіс закликає адміністрацію Байдена обмежити підтримку України, якщо Київ не бажає йти на переговори.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, за яких умов війна може затягнутися на роки.

Читайте також:

Зеленський: Готуємо максимальні результати на осінь!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.