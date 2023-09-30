Зеленський та Дуда на обкладинці: росіяни поширюють новий фейк про одне з видань Німеччини

Жоден випуск журналу не був присвячений Дуді та Зеленському.

Російські пропагандисти у Мережі розганяють фейк про те, що сатиричне видання Німеччини випустило номер із Зеленським і Дудою на обкладинці.

Про це зазначають розслідувачі проєкту VoxCheck.

Насправді автори видання згадують український контрнаступ та Волинську трагедію. Обкладинка номеру теж зовсім інша – на ній зображені німецькі політики.

На сторінках журналу у соціальних мережах немає випусків із президентами Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою.

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Крім того, жоден інший випуск цього року також не був присвячений Дуді та Зеленському.

Російські пропагандисти підробили оригінальну ілюстрацію на обкладинці у восьмому випуску і помістили туди президентів Зеленського і Дуду.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 вересня, поблизу селища Лугового Брянської області РФ лунали звуки вибухів та стрілянини. Російські пропагандисти одразу повідомили про бій із "українською ДРГ", яка нібито перетнула державний кордон.

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