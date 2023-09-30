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Зеленський та Дуда на обкладинці: росіяни поширюють новий фейк про одне з видань Німеччини

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Зеленський та Дуда на обкладинці: росіяни поширюють новий фейк про одне з видань Німеччини

Фейкові новини / Фото: Unsplash

Жоден випуск журналу не був присвячений Дуді та Зеленському.

Російські пропагандисти у Мережі розганяють фейк про те, що сатиричне видання Німеччини випустило номер із Зеленським і Дудою на обкладинці.

Про це зазначають розслідувачі проєкту VoxCheck.

Насправді автори видання згадують український контрнаступ та Волинську трагедію.  Обкладинка номеру теж зовсім інша – на ній зображені німецькі політики.

На сторінках журналу у соціальних мережах немає випусків із президентами Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою.

Крім того, жоден інший випуск цього року також не був присвячений Дуді та Зеленському.

Російські пропагандисти підробили оригінальну ілюстрацію на обкладинці у восьмому випуску і помістили туди президентів Зеленського і Дуду. 

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 вересня, поблизу селища Лугового Брянської області РФ лунали звуки вибухів та стрілянини. Російські пропагандисти одразу повідомили про бій із "українською ДРГ", яка нібито перетнула державний кордон.

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Дата публікації
Перегляди
815
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