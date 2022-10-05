Зеленський та Столтенберг провели розмову та обговорили подальші кроки на шляху щодо вступу України до НАТО

У середу, 5 жовтня, український президент Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели телефонну розмову. Питання, які піднімалися політиками у переговорах - підтримка України та заявка Києва щодо вступу до Альянсу.

Про це повідомили у твітері Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг.

Говорив з президентом України (Володимиром Зеленським - ред.) та відзначив хоробрий український народ і сили за приголомшливий прогрес у відвоюванні своєї території від російських агресорів. Росія повинна припинити війну, яку вона розпочала. НАТО підтримуватиме та посилюватиме підтримку України стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у його дописі.

I’m in constant contact with our strategic partners. Had a phone call with NATO Secretary General @jensstoltenberg. Coordinated further steps on the path of Euro-Atlantic integration of Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2022

Нагадаємо, як розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, через 48 годин після підписання Україною заявки про прискорений вступ до НАТО членство держави в Альянсі підтримали 10 країн-членів блоку.

За словами заступника голови ОП Ігоря Жовкви, Україна може вступити до НАТО без виконання Плану дій щодо членства та за прискореною процедурою, як це було у випадку зі Швецією та Фінляндією.

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